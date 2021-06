2021 devait être l’année de la confirmation sur le 400 mètres haies pour Julien Watrin, il n’en sera finalement rien. Après une grosse préparation hivernale, le sprinteur avait connu un premier coup d’arrêt à la mi-avril, s’occasionnant une déchirure de 3 cm aux ischio-jambiers, avant de connaître ensuite une rechute. Celle de trop pour le Belgian Tornado.

"Je ressentais des tensions à chaque fois que je travaillais sur les haies, déplore Julien Watrin. C ’était devenu beaucoup trop compliqué et risqué. Avec mon coach, on a décidé de laisser tomber les haies. Mentalement, c’est très dur parce que j’ai investi énormément de temps et d’énergie sur les haies. J’ai notamment fait l’impasse sur ma saison indoor pour me concentrer sur du spécifique haies. J’allais très vite sur la piste et je voyais en plus que ma technique s’améliorait, notamment au niveau des franchissements. Je ne suis pas quelqu’un qui baisse les bras, je veux toujours persévérer. Mais ici, lorsque vous avez plusieurs blessures au même endroit, c’est difficile de s’en sortir."