S’il avait débuté son parcours en équipe première à Bomal à l’âge de 16 ans, Olivier Houard avait rapidement été repéré. Il quittait alors le club de son village, alors en P1, pour un bail de cinq saisons au Lorrain Arlon du président Yves Lemaire. Par la suite, il a foulé les pelouses de Virton, Rochefort, Hamoir, Ciney, Mormont ou encore Vaux-Noville.

Entrepreneur très actif dans son village natal, il n’est pas resté insensible à l’actualité de la Royale Entente Durbuy, le club qui avait absorbé le RFC Bomal en 2015.

"Le club de Bomal, c’est toute notre âme, notre jeunesse, notre histoire, nos photos", explique-t-il.

Quand il a appris le départ de Paul Tintin vers Sprimont et la fin du projet de ce dernier à Durbuy, Olivier Houard a pris le taureau par les cornes. Il a contacté quelques potes pour leur expliquer son envie de relancer un club de foot dans le village.

"J’ai directement reçu du soutien", affirme celui qui a entrepris les démarches auprès des clubs voisins et de la fédération pour la création d’un nouveau matricule.

Le FC Bomal va renaître, avec ses couleurs originales, le rouge et le blanc. "Nous avons appris très tard le départ de Paul Tintin et malheureusement, beaucoup de joueurs de la P3 et de la réserve étaient déjà partis ailleurs. Il va maintenant falloir trouver de nouveaux joueurs. Nous avons déjà plusieurs pistes."

Sans oublier que des anciens Bomalois ont promis de venir l’aider.

Dans un premier temps, le seul objectif est d’aligner une équipe première. Pour les saisons suivantes, il est fort probable qu’Olivier Houard fera jouer son carnet d’adresses pour rapatrier des potes et des anciens du RFC.

Un entraîneur comme Roland Debras pourrait aussi rejoindre le projet à moyen terme. Olivier Houard est le président du tout nouveau comité dans lequel on retrouve également Olivier Beerens et Christian Théâte. Christine Bonjean et Jean-Louis Gillet vont également l’épauler, tout comme l’échevin Pablo Docquier.

Une nouvelle dynamique est clairement lancée à Bomal.