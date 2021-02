Après cinq saisons en tant que T1, menant Oppagne en D3 ACFF au terme de la saison 2017-2018, Eddy Raskin ne sera finalement plus le coach d'Oppagne la saison prochaine. Une décision qui pourrait surprendre de prime abord, tant le mentor semblait indéboulonnable du côté du Pas-Bayard, mais pour le président Philippe Paquet, le club avait besoin de changement.affirme le président d'Oppagne. "

Si Serge Lahou, son T2, n'a pas non plus été reconduit dans ses fonctions, le club a décidé de miser en interne pour assurer la suite. Le successeur d'Eddy Raskin n'est autre que Valère Lamy, entraîneur de l'équipe B. "C'est un garçon ambitieux, j'aime ça, avoue Philippe Paquet. Il est bon tactiquement, et très intelligent. Je suis certain qu'il va redynamiser le groupe et apporter beaucoup de belles choses."