Oppagne n’a presque plus droit à l’erreur Luxembourg Jo Petron © CDCLR

Dans la course au maintien et face à Wanze/Bas-Oha, un concurrent direct, les Coalisés ont grillé un joker (défaite 1-3). Il leur reste neuf matchs.



Il n’était pas encore question du match de la dernière chance, mais ce duel entre mal lotis revêtait déjà une importance capitale. Nets vainqueurs à l’aller, les hommes de Jean-Yves Mercenier s’en retournent encore avec la totalité de l’enjeu grâce à un réalisme qui a une fois de plus fait défaut dans le camp d’en face. (...)