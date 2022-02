Après six rencontres sans succès, Oppagne pouvait difficilement espérer de relever la tête face à l’ogre rochefortois. D’autant que les hommes de Valère Lamy se sont une nouvelle fois compliqué la tâche en encaissant un but dans la 1re minute, après une erreur de Thomas Pirson. Un scénario comparable à la rencontre face à Jodoigne et auquel les Coalisés ne sont que trop habitués.

Pourtant, dans les minutes qui ont suivi, les Oppagnois n’ont pas été outrageusement dominés et ont même, par moments, fait jeu égal jusqu’à la pause. (...)