La joueuse de Jamoigne a battu Lilou Massart pour aller chercher son premier titre national.

Depuis le début de la saison, Oriane Janes du club de Jamoigne ne cesse d’affoler les compteurs.

De ses performances en championnat avec son club en Superdivision ou avec l’équipe de nationale 2 avec qui elle est en tête du championnat, des sept titres provinciaux conquis dans les différentes séries ou encore des critériums nationaux, la jeune joueuse luxembourgeoise ne cesse d’accumuler les grosses performances.

Et ce samedi, elle a déposé la cerise sur son gâteau à l’occasion des championnats de Belgique. Après des premiers tours gérés sans encombre, elle était opposée à sa coéquipière, Rachelle Hazée. Une situation moralement compliquée. "



C’est toujours difficile de jouer contre une de mes coéquipières qui est aussi une amie", expliquait Rachelle. "On sait que le mental est important mais ici, il faut aussi bien reconnaître que niveau de jeu d’Oriane a fait la différence."

En finale, elle retrouva sa rivale principale, la tête de série numéro un, Lilou Massart. Un service très efficace mais surtout un toucher de balle rare au sein de la gent féminine. Si bien qu’elle s’est imposée 11 à 0 dans ce premier set. "Je ne voulais pas gagner ce set 11 à 0 mais tout a été très vite", s’excuse presque la jeune joueuse de Jamoigne. "Je passais tout sans faire la moindre faute et elle a fait quelques erreurs. Mais voilà, on se connaît tellement bien à force de jouer l’une contre l’autre que même en menant deux sets à zéro, je savais que rien n’était fait. Et la preuve, c’est qu’elle est revenue à deux partout. Mais j’ai très bien démarré la belle en prenant directement une grosse avance."

Comme dans le set initial, Oriane ne rate plus rien en distillant de nombreux top spin en rotation qui gênent la fille de l’ancien série A, Sébastien Massart. Un service raté par son adversaire et le titre est en poche.