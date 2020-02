Plus d'une demi équipe a été transférée durant le mercato hivernal.

Après Gaëtan Teixeira (Montigny), Sofiane Haddadi (Bettembourg) et Manu Schlesser (Perlé), quatre autres renforts sont annoncés à Saint-Léger où le coach Philippe Cohy a donc transféré plus d’une demi-équipe durant ce mercato hivernal. Les quatre nouveaux sont Nabil Daouadji (Longwy), Mohamed Kehal (Longwy), Nordine Acharid (FV Schwalbach) et Hamza Mourchid (SV Röchling Vöklingen).