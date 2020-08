Alors que de nombreux tennismen rongent leur frein cet été suite à l'annulation des interclubs, certains d'entre eux profitent de cette accalmie forcée pour s'adonner au Padel.



Ce week-end, le Badaboom club de Marche-en-Famenne organisait une étape du Tripick Tour, avec son tournoi qui débutait samedi. Au total, quelque 40 équipes étaient au rendez-vous. Les qualifications débutaient ce week-end pour les catégories 100, 250 et 500.



"Au vu de la crise sanitaire, ça n'a pas été facile de mettre ce tournoi sur pied, nous confie Frédéric Tahir, président du Badaboom club de Marche-en-Famenne. Nous avons eu une certaine inquiétude suite à l'annulation des interclubs de Tennis, d'autant plus que la reprise du Padel s'est effectuée tard par rapport à d'autres sports. Finalement, c'est une belle satisfaction d'avoir réuni 80 joueurs qui nous viennent essentiellement de Liège, du Brabant et de Rochefort, sans compter nos 7 équipes locales."

2 nouveaux terrains de Padel à Marche

Malgré un arrêt forcé de trois mois et demi, le club marchois, qui compte aujourd'hui 48 membres, a réussi à garder la tête en dehors de l'eau grâce notamment à un engouement autour du Padel. Le président Tahir a également conclu un accord avec le TC Marche.



"Nous nous sommes mis d'accord sur partenariat dans le but de créer deux nouveaux terrains sur le site du TC Marche, explique Frédéric Tahir. Le tournoi devait d'ailleurs se jouer dessus. Malheureusement, avec l'arrêt lié au covid-19, les travaux ont été suspendus. Quand seront-ils disponibles? Normalement, pour construire un terrain de Padel, ça va vite. Ils ont déjà commencé les terrassements. Je pense que pour l'année prochaine, les travaux devraient être terminés."

Le tournoi se clôturera le week-end du 15 août avec les différentes finales qui se disputeront durant la journée de dimanche.