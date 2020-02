Le déménagement du Star Trails de Rulles à Habay-la-Neuve, en raison de la peste porcine africaine, n'a pas nui à l'événement rullot.

Le Star Trails a eu lieu le week-end dernier. Au départ d'Habay-la-Neuve cette fois, au lieu de Rulles. Sans que cela pose souci sur la fréquentation.

Au contraire, ils étaient pas loin de 800 sur ses trois nouvelles traces. Et ils auraient pu être plus nombreux encore. "Heureusement qu'on avait 660 pré-inscrits, car seulement 130 coureurs se sont inscrits le jour de la course, à cause de la météo", avance Yannick Antoine, l'un des organisateurs. "Mais cela a été un super succès. On pourrait bien déménager de façon permanente à Habay."

A la question de savoir si un retour du Star Trails sur sa terre historique est avant tout conditionné par la réouverture ou non des forêts du côté de Rulles. "Parking plus facile, salle plus grande, parcours plus beaux, plus de capacité de douches et eau chaude,... les retours en général sont très positifs. Donc même sans PPA, on pourrait garder cette configuration l'an prochain", répond Yannick Antoine.