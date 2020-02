Responsable Be-Lux du groupe Bilia-Emond qui emploie 360 personnes (300 millions € de chiffre d’affaire), Philippe Emond vit à mille à l’heure. Il a pris le temps d’évoquer le transfert de Renaud, son fils (28 ans), lequel a signé à Nantes il y a quelques semaines.

Rejoindre la Ligue 1 était-ce le meilleur choix ?

"Renaud était dans sa cinquième saison au Standard et, sans doute, il aurait pu être un profil à long terme. Ce n’était pas le cas et, dès lors, il fallait regarder ailleurs. La Ligue 1 trottait dans sa tête. C’est un championnat qui l’intéresse plus qu’un autre. Après, il fallait encore voir quels clubs : il ne peut pas briguer le PSG, l’OM ou Lyon. Ce n’est pas honteux de signer à Nantes qui est capable de postuler à une qualification pour l’Europa League - il avait inscrit trois buts avec le Standard."

Nantes, c’est…