Dans le paysage de la P1 luxembourgeoise, Philippe Etienne est un inconnu. Son statut va changer puisqu’il vient d’être désigné président du club gaumais de Ethe.

"Je ne suis pas issu du milieu du foot et dans ma famille, tout le monde a joué… sauf moi", sourit le nouveau prési. Originaire de la région liégeoise, il s’est installé à Etalle il y a une trentaine d’années pour raisons professionnelles.

Ses enfants ont joué au foot et, de fil en aiguille, il les a suivis et est devenu président du club stabulois entre 2013 et 2019. "Nous avons réalisé de belles choses durant ce mandat", se félicite-t-il. "Etalle était un peu à bout de souffle. Nous avons remis le club au goût du jour. Nous l’avons fait grandir en augmentant de 50 % le nombre d’affiliés. Nous avons également travaillé sur le support financier. On peut parler d’un bel avancement en six ans."