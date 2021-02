Après avoir passé près de vingt années à Virton, Philippe Petit s’est tourné vers les voisins de Meix. Il a d’abord assuré le coaching du noyau B.

"Je voulais une année plus relax", justifie-t-il. "Les deux dernières saisons à Virton n’avaient pas été très agréables. Je n’y retrouvais plus le côté amateur et familial."

Cette ambiance plus familiale, il l’a retrouvée chez les Méchois. Il y a quelques semaines, il a contacté ses dirigeants pour une prise de température. "Je voulais être rassuré quant à la saison prochaine."