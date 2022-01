Prévu initialement ce week-end, le derby entre Neufchâteau et Saint-Hubert a finalement été avancé à ce mercredi. Pour les Borquins, ce déplacement en terres chestrolaises ne s’annonce pas comme le déplacement le plus évident de la saison. "Nous avons coché certains matches qui étaient à prendre. Le déplacement à Neufchâteau n’en fait pas vraiment partie, sourit Loïc Pirotte. Sur papier, Neufchâteau, c’est redoutable. Et sur le terrain aussi. Maintenant, nous allons là-bas sans pression, mais ce n’est pas pour autant qu’on se dit que nous n’avons aucune chance. Nous allons là-bas pour créer la surprise

Lors du match aller, au tout début de saison, Saint-Hubert n’avait pas été ridicule face à la bande de Nicolas Sturam. Mais les Borquins s’étaient finalement inclinés 64-82.