À l’instar d’un Arnaud De Lie sur route, Julia Grégoire brûle les étapes une à une dans le monde du VTT es derniers mois. Déjà double championne de Belgique en 2020, elle a indéniablement franchi un palier supplémentaire cette année.

Malgré une concurrence des plus rudes lors des manches UCI Juniors Series, la Barvautoise a réussi à se classer 14e à Albstadt, et 11e à Nove Mesto, synonyme de qualification pour les championnats d’Europe et pour la Coupe du Monde. Outre ces résultats, la juniore première année vient de lever les bras à trois reprises sur les courses de la 3 Nations Cup à Beringen, Wijster et Sittard, aux Pays-Bas, lui permettant ainsi de grimper à la 29e place de la hiérarchie mondiale. "Je ne vais pas mentir, le niveau était (...)