Le Challenge Queen/King of Confinement avait déjà connu un incroyable engouement, avec jusqu’à 513 participants sur le deuxième des trois actes. Mais que dire alors du nouveau défi lancé par Frédérick Hardenne et la RunExpert Team, à des coureurs plus asséchés de compétitions que jamais ?

Ce dimanche à 9 h, ils seront sans doute au moins le double à s’élancer sur Les Maîtres du Temps. Ce vendredi après-midi, on avait atteint la barre des 1000 inscrits, et on continuait à ses bousculer aux inscriptions, d’ailleurs toujours possibles aujourd’hui et gratuites (www.ultratiming.be).