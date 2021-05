Les 456 participants au Trail des Deux Ourthes, anciennement l’Addict Trail et première manche du Challenge Haute-Ardenne-Trail, en ont pris plein les mollets et les yeux samedi à Bertogne. Et ce sur deux parcours tout autant piquants que magnifiques et authentiques, avec 1300 m de dénivelé positif sur le 25 km et 500 m sur le 12 km, que leur avait balisés l’asbl Les 2 Ourthes. “Pour beaucoup, il s’agissait du premier évènement depuis le confinement”, note David Dubois, à la tête de cette dernière. “J’ai été surpris par leur bonheur. Il s’agissait limite d’une liesse.’’





Il faut dire aussi que David Dubois et son équipe n’ont rien fait non plus pour les refroidir, en leur servant des traces d’une incroyable authenticité, au sein d’espaces le plus souvent inaccessibles en temps normal. Tous ont d’autant mieux profité de celles-ci que les départs étaient étalés tout au long de la journée.



Notons qu’aucun classement n’a été établi. Mais c’était limite le cadet des soucis de la très grande majorité., justifie David Dubois.Nul besoin de sondage par contre pour évaluer le Trail des Deux Ourthes 2021 !