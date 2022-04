"Votre pronostic ?" Question lancée par le président habaysien à son homologue Guy Hérion, à la pause. "2-1", lui répondait le boss de Marloie. "Nous avons bien joué pendant 20 matchs, mais désormais, nous sommes à la ramasse". Et Philippe Toussaint de jouer, à son tour, les Nostradamus : "Eh bien moi, je vois une victoire de Habay, 1-2. N’Diaye va rentrer et marquer. J’en suis sûr." Il a vu juste ! Enfin, presque, puisque les Marlovanais, totalement inoffensifs, n’ont pas inscrit de but.