Gouvy, le second classé de P1 luxembourgeois, évoluera en D3 Amateurs la saison prochaine.

C'est évidemment une première pour les nordistes qui ont directement annoncé qu'ils ne feraient que trois transferts pour la saison prochaine. Les trois arrivées sont déjà officialisées. Il s'agit de Julian Pollina (Verlaine), François Burton (Sprimont, ex Givry et Mormont) et Malick Sarr (ex Durbuy). DM