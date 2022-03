François Burton pouvait savourer à l’issue du duel face à Marloie. Soutenu, comme très souvent, par une bonne partie de sa famille, le médian de Gouvy a encore livré une solide prestation ce dimanche. Mais plus que son match, c’est l’état d’esprit et la série actuelle des Nordistes que François Burton mettait en évidence. "Un neuf sur neuf, c’est la première fois que cela nous arrive depuis l’entame du championnat. Ah si seulement nous avions pu commencer notre saison dès le premier match, peste François Burton. La qualité, nous l’avons et nous l’avons encore prouvé ce dimanche. Si j’ai signé à Gouvy, c’est parce que je savais que le groupe avait clairement sa place en D3. Nous sommes en train de le prouver."