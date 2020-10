Seuls quatre clubs de la province de Luxembourg sont favorables à poursuivre les compétitions de mini-basket.

Samedi matin, Habay et Tintigny s’affrontaient dans la catégorie U12 filles. Un match normalement anodin, qui l’est nettement moins au vu de la situation sanitaire. Alors que le basket chez les plus de 12 ans est à l’arrêt dans tout le pays, ce n’est pas le cas chez nos plus jeunes. En province de Luxembourg, Habay, Rulles, Tintigny et Bastogne sont les seuls clubs à autoriser leurs équipes mini-basket à prendre part aux différents championnats. “Nous continuons également les entraînements chez les plus de 12 ans, dans le strict respect des conditions sanitaires, explique Jonathan Sauvey, membre du comité habaysien. “Je trouve que c’est primordial de laisser les jeunes pratiquer leur sport afin d’éviter une nouvelle cassure ou un relâchement. On ne minimise pas la situation, mais socialement et psychologiquement, nous devons faire le maximum pour que nos jeunes puissent garder un certain équilibre. Quant à la compétition chez les moins de 12 ans, je ne vois pas en quoi un match est plus à risque qu’un entraînement. Nous respectons cependant les choix de chacun.”