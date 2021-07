Pour une surprise, c’est une sacrée surprise à laquelle a eu droit Manon Closter pour ses 25 ans, le 20 décembre.

"Chargé de mon inscription, reportée de 2020 à cette année à cause du covid, Quentin, mon frère, l’a modifiée et m’a inscrite sur le Chtriman 226, la distance Ironman, alors que je devais faire le 113, comme en 2019", confie la triathlète du TNTB, le club de Bastogne. "Il me l’a montrée le jour de mon anniversaire. Cela faisait déjà un moment qu’il me charriait avec cela. Je suis encore jeune pour une telle distance. Mais n’étant pas encore maman, j’ai encore du temps pour m’entraîner. J’ai donc accepté son cadeau. Je me suis entraînée jusqu’à 20 heures par semaine, avec Quentin, Benjamin Genard, mon copain inscrit sur le 113, mon papa, au TNTB,…"