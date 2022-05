Chloé Herbiet continue à épater tout le monde depuis quelques mois. Ce week-end, la Marchoise, sage-femme à l’hôpital d’Aye, a pris la troisième place lors du championnat de Belgique sur dix kilomètres. Une course qui se disputait à Malmédy. "Je suis encore sur un petit nuage, nous confiait la jeune fille. Il me faudra encore quelques jours pour réaliser tout cela. Ce chrono, je ne m’y attendais vraiment pas du tout. Voici deux semaines, je suis revenue de mon stage aux USA. Mais quand j’ai vu le minima, je ne me sentais pas vraiment capable de le réaliser directement. 33.36, c’est quand même un gros minima à atteindre. Mais je me suis donné les moyens pour y arriver. J’avais en tête de réaliser un bon chrono tout en sachant que ce serait compliqué de descendre sous la barre des 33..36. Mon stage aux USA ? Je suis partie pendant quinze jours. J’avais entraînement tous les jours, parfois deux séances par jour. J’ai aussi eu deux jours de congé afin de pouvoir profiter du Grand Canyon. Finalement, au niveau des kilomètres, je n’en ai pas couru plus que ce que je peux faire en temps normal, mais le but n’était pas non plus de trop forcer." (...)