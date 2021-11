Sans coach depuis le départ de David Bouillenne, Bastogne se cherchait un nouveau T1. Il l’a trouvé en début de semaine dernière en la personne de Fabian Lambot.

Actif à Tintifontaine, en troisième provinciale, au début de saison, celui qui travaille en tant que chauffeur de bus à la TEC a disputé son premier match à la tête de Bastogne ce dimanche. Le verdict ? Une défaite, à Florenville, lanterne rouge de la série et concurrent direct des Bastognards. "J’aurais espéré prendre un autre départ, confirme Fabian Lambot. D’autant plus que ce match, nous avions tout en main pour le gagner. Nous avons une kyrielle d’occasions au premier acte. Sans parler de ce penalty que nous ratons trente secondes avant de rentrer aux vestiaires. Mais c’est la réalité du football. D’un côté, nous devions nous mettre à l’abri plus vite et gérer cette rencontre. Mais si je veux être honnête, sans dire que Florenville mérite de s’imposer, notre adversaire n’aurait sans doute pas mérité d’être battu au vu de la seconde période. Après le 2-1, Florenville aurait pu corser l’addition. C’était un match important, un match à six points. Nous devions nous imposer, nous n’avons pas su le faire. Mais la bataille n’est pas finie. L’équipe qui se battra jusqu’au bout, elle assurera son maintien. Et je compte bien que Bastogne soit dans ce cas de figure." (...)