Plus de 2200 coureurs avaient pris part à la populaire épreuve à Habay-la-Neuve en 2019

La saison de running risque d'être bien pauvre. Les annulations se succèdent et il faudra être patient avant que les coureurs puissent se regrouper à l'occasion d'événements de masse.

Ainsi, on apprend ce mercredi que les Forges de la Forêt d'Anlier, prévues le samedi 20 juin à Habay-la-Neuve, sont d'ores et déjà annulées. Il s'agit de l'épreuve la plus populaire du Challenge Delhalle, avec 1600 participants en 2019 sur le 20 km et plus de 600 sur le 7 km. Un Challenge sur lequel le Val d'Heure, le Jogging de la Principauté, Rund um den See, La Châtelettaine et, dernièrement, La Djiblotinne à Gembloux (7 juin) ont déjà été annulés.

Egalement manche du Challenge Belgium Running, le rendez-vous des Forges n'aura pas lieu plus tard dans l'année, a-t-on également appris de l'organisaton.

"Sans savoir comment les choses vont évoluer, nous ne pouvons nous permettre de prendre le risque de ne pas offrir une course festive digne des Forges à nos coureurs", expliquent les organisateurs des Forges. "Nous sommes évidemment tout aussi déçus que peuvent l’être nos coureurs mais ceux-ci sont notre priorité et nous voulons leur offrir le meilleur comme chaque année."

Tous les pré-inscrits pourront cependant recevoir un t-shirt 2020 en édition limitée, "afin de les remercier pour leur fidélité et leur loyauté".



Remboursement possible

Concernant les remboursements, deux possibilités s'offrent aux pré-inscrits