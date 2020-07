Justin Mahieu reprendra la compétition le 1er août, au National du 10 km. Une distance sur laquelle il a battu son record à l’entraînement.

Justin Mahieu n’est pas de nature à se nourrir de frustrations. A chaque période plus délicate, plutôt que de se morfondre, il s’adapte et bosse comme un malade, pour éclater encore plus les chronos plus tard.

Il y a un peu plus de 2 ans, après avoir été cloué 9 mois sans baskets en raison d’une fracture de la jambe, il était revenu plus fort que jamais.

Et les records étant faits pour être battus, Justin Mahieu entendait bien franchir encore un nouveau cap à Rotterdam en avril. Le marathon hollandais annulé, il avait trouvé un dossard pour Boston, mais rebelotte.