Le CP a tranché et a communiqué les séries définitives en P2 et P3.

"Après avoir pris connaissance des doléances émises par les clubs quant aux projets des séries provisoires pour nos championnats de la saison prochaine, les membres du CP, réunis en vidéo-conférence en lieu et place de la réunion de la CPE des séries, ont pris les décisions suivantes."

P3A - demande du Signeulx : passer de 13 à 14 équipes



Le CP ne peut accéder à cette demande, étant entendu que nos 6 séries de P3 se composent toutes de 13 équipes et que, pour faire passer une série à 14, il faudrait en diminuer une autre à 12 équipes. De plus, en cas de forfait général d'une équipe, cette série-là se retrouverait à 11. Comme ce fut le cas en 3A cette saison qui, suite au forfait de Torgny, avait terminé à 12.

P3B - demandes de Neufchâteau et Namoussart : passer en série C ou D



Le CP non plus ne voit pas de solution à cette requête sans devoir déplacer deux autres équipes de C ou D vers la B qui sont encore plus éloignées géographiquement. A noter que le programme informatique Movetex avait aussi placé ces deux équipes vers la B !

P3D - demande de Bras : équilibrer les équipes « B » dans les séries limitrophes C (5) et D (2)



Le CP peut accéder à cette demande en inversant les équipes « A » et « B » du club de Ochamps (possible sans changer un club de série) et porter ainsi le nombre d'équipes « B » à 4 en C et 3 en D.