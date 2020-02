Le pilote de Léglise a remporté la plus importante course sur le continent.

Depuis plusieurs saisons, Randy Naveaux se distinguent en France avec, notamment, une victoire lors du championnat national la saison dernière.

On l’a également vu s’imposer sur l’European Quad Trophy à Bastogne. Mais le citoyen de Léglise vient de réaliser sa plus grande performance à l’occasion de l’Enduro Quad du Touquet. “C’est sans doute la course la plus importante en Europe”, explique ce dernier. “Notre course a lieu le jour avant celle des moto-cross mais le site était déjà noir de monde pour nous. On annonce le chiffre de 400 000 personnes durant le week-end. Et sur la ligne de départ, que du beau monde et quelque 370 pilotes.” (...)