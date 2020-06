Recalé par l’Autorité belge de la concurrence, l’Excelsior pourrait ne pas baisser les bras mais doit composer également avec une importante dette.

Le couperet est tombé. L’Autorité belge de la concurrence n’a pas donné raison aux dirigeants de l’Excelsior Virton. Les Gaumais ne peuvent donc pas être réintégrés en division 1B et filent tout droit vers la D2 ACFF. Vraiment ?

Comme ils en ont pris la mauvaise habitude, les dirigeants gaumais (ou ce qu’il en reste) n’ont pas voulu s’exprimer ce lundi une fois la décision rendue publique. Ils se sont, une fois de plus, contentés d’un communiqué lacunaire sur le site du club. “Le RE Virton considère qu’il était complètement excessif de considérer qu’il ne remplissait pas les conditions générales, avec pour conséquence que sa relégation en D2 ACFF est parfaitement injustifiée”, commentent-ils seulement.

Que va-t-il se passer maintenant ? Flavio Becca n’a, lui non plus, pas l’habitude de s’épancher dans la presse. Or, l’avenir du club repose sur ses seules décisions. S’il décide de se retirer, comment le club pourrait-il subsister ?