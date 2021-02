L’ancien capitaine d’Onhaye, Quentin Mathieu, toujours actif à Beauraing, intégrera le staff walhérois la saison prochaine aux côtés de Lionel Brouwaeys, Jérémy De Vriendt et Fredo Rojas. Il s’occupera principalement des jeunes de la P3 et de la Réserve.

"On s’est parlé il y a une semaine et j’ai donné ma réponse après en avoir discuté avec ma compagne. Je serai sur le banc de la P3 et prendrai les décisions. Je manque d’expérience comme coach à ce niveau. Je n’ai jusqu’à présent coaché que des jeunes, des pré-minimes aux scolaires, à Beauraing et Bièvre. Partir de la P3 sera une bonne chose. Je vais notamment apprendre à gérer un groupe",précise Quentin Mathieu. Ce dernier sera aussi présent sur le banc de la D3ACFF, à l’occasion. "Lio aimerait que j’aille avec lui pour progresser. Il aura évidemment des choses à m’apprendre."