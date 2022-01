En se déplaçant à Ixelles à sept, un vendredi à 19 h 30 par-dessus le marché, Bastogne, qui restait sur un succès à Saint-Hubert, savait que ce serait compliqué. Et pourtant, pendant une demi-heure, Bastogne a fait jeu égal : 43-34 au repos et même 54-52 à la demi-heure avec notamment un très bon Marius Poncin, en pleine forme depuis son retour de blessure.

Si tous les espoirs étaient permis pour Bastogne, les dix dernières minutes étaient de trop pour les courageux Bastognards : 88-65. "Nous avons craqué physiquement, commentait Emeric Heneffe. En étant à sept, cela n’a rien d’illogique. Nos shoots ne rentraient plus et sur chaque contre, Ixelles faisait mal. Nous perdons de plus de vingt points, mais cela ne reflète pas le match. Aurions-nous pu gagner au complet ? Je ne sais pas, mais nous n’aurions pas pris trente points dans le dernier quart-temps. Les absences d’Orban et de Giot ont pesé lourd."