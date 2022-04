Première victoire de la saison à l’extérieur pour Arlon tandis que Libramont n’évitera pas les barrages. Dès l’entame de match, Arlon prenait le dessus. Chartry déposait et mettait Arlon aux commandes. La même Chartry plantait ensuite une bombe avant de pénétrer : 2-11 après cinq minutes sur un panier de Lemaire. Le score montait même à 2-16 avant que Libramont, qui n’avait quasiment pris aucun rebond offensif dans le premier quart-temps, atténuait l’écart : 8-18 au repos. À la reprise, Chartry continuait son festival, Arlon filait à 10-23. Les Arlonaises calaient ensuite et étaient obligées de repasser en zone derrière. Libramont en profitait : 18-25 par Charlier et 21-29 au repos. La seconde période démarrait en mode mineur, les deux équipes ne marquaient pas : 27-35 à la demi-heure. Quand Leonard mettait directement un panier, on se disait que Libramont allait revenir (29-36). Mais Chartry s’illustrait à distance, Duquenne répliquait par deux fois, mais Arlon s’imposait 39-46. Les Libramontoises, aussi battues samedi par Ganshoren, pourraient toutefois regretter le 2/10 aux lancers dans les dix dernières minutes.

Fiche technique

Libramont : Rollus 2, Bouillon 4, Léonard 1, Charlier 4, Job 4, Adant 3, Lempereur 4, Duquenne 10, Bruyns 7.

Arlon : Simonet 10, Lemaire 8, Henrion 1, François 3, Schmit 1, Chartry 19, Leroy, Jean 4.

Les quarts : 8-18, 13-11, 6-6, 12-11.