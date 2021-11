Dès l’entame de match, Ciney prend les devants. L’entrée de François permet d’équilibrer les échanges, mais Ciney est devant : 19-14 et 39-26 au repos.



Au début de la seconde période, Ciney plante trois bombes. "Je prends alors un temps mort pour changer de défense, dit Serge François. Sur les trois attaques suivantes, Ciney replante trois tirs à trois points. En six attaques, elles ont mis quinze points."



Complètement larguées (65-38), les Arlonaises, qui ont pris onze bombes sur le match, subissent les dix dernières minutes et craquent complètement avant de recevoir Belleflamme samedi soir : 79-45.



"Là, je prends match après match, je ne fais plus de prévision, termine Serge François. Tout le monde confirme que nous jouons bien au basket, mais à un moment, le but, c’est de mettre la balle dans le panier. Et nous n’y arrivons pas. Il faut aussi se demander s’il n’existe pas un manque de talent tout simplement. J’ai essayé d’être gentil, d’être plus cash, de les bousculer et je n’ai pas coaché pendant deux ou trois minutes, mais cela n’a rien changé."





Du côté de Ciney, on savourait évidemment cette victoire décrochée grâce notamment à une bonne pression défensive. Avec deux victoires au total des deux derniers matches, les Cinaciennes prennent de l'air et tâcheront de confirmer face à Fleurus.



Arlon devait absolument gagner ce mercredi soir. C’est complètement loupé. Pas de bol pour les Arlonaises puisque fort de sa victoire décrochée dimanche dernier face à Charleroi, le groupe Cinacien était en pleine confiance ce mercredi soir. Une confiance qui ne doit cependant pas expliquer l’écart de niveau entre les deux équipes., soupire Serge François.