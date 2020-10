Randy N’Zita, vous pouvez nous rappeler le début de votre parcours ?

"Originaire de la région bruxelloise où je suis arrivé à cinq ans en provenance du Congo, je me suis retrouvé à l’internat à Bouillon avec l’intention d’entrer au centre de formation à Sedan. Mais finalement, cela ne s’est pas fait. Du coup, grâce à mon prof de gym, je me suis retrouvé à m’entraîner à Jamoigne sous la houlette d’Éric Verlaine."

Vous y avez joué votre premier match en équipe première avant de devenir un oiseau migrateur…

"Oui, je devais avoir à peine seize. Mais je suis reparti dans la région bruxelloise avec un passage chez les jeunes à l’Union Saint-Gilloise puis en équipe première à Diegem, au White Star et à Uccle Léopold. Ma copine étant du Luxembourg, on est allés s’installer dans le coin et j’ai joué à Beggen, Bleid, Arlon, Benfica Hamm, Bertrix avant un retour à Arlon et maintenant Givry."

De tous ces clubs, celui qui doit vous laisser un souvenir particulier, c’est celui de Bleid ?