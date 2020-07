Les joueurs virtonais toujours sous contrat ne peuvent pas se lier ailleurs alors que l’avenir du club gaumais s’écrit désormais en pointillé. Même si les dirigeants ont demandé d’être jugé à nouveau par la commission et des licences et par la CBAS, le Virtonais ne font désormais plus partie du monde professionnel.

Les éléments virtonais veulent donc se trouver un nouveau port d’attache le plus rapidement possible, ce que leur direction leur refuse pour l’instant. Dans une lettre ouverte, les Gaumais expriment les différents griefs vis-à-vis de celle-ci et demandent à la fédération d’intervenir.

Raphaël Lecomte, ce courrier à l’Union belge et à la Pro League, c’est le point de non-retour qui est atteint ?

"En quelque sorte oui, les choses doivent bouger pour nous désormais. Nous sommes le dernier club toujours au chômage technique pour rappel, nous n’avons pas la moindre information du club. On ne peut pas rester comme ça indéfiniment."

Le club a-t-il réagi à celui-ci ?

"Non et je ne sais pas s’ils réagiront. L’objectif était de mettre un maximum de monde au courant de notre situation. Parce que cela ne peut plus durer."