Comme chaque année, les accents luxembourgeois ont résonné partout à Gérardmer ce week-end : une bonne centaine de représentants de nos clubs et des dizaines d’autres à titre individuel. Comme souvent, ils ont squatté les podiums sur le XL, la course reine (1,9 ; 93 et 21 km). Et mieux encore, la plus haute marche. Cinq d’entre eux se sont en effet imposés dans leur catégorie.