Les 704 participants, un record, à la 6e édition du Trail de La Roche à Minguet à Porcheresse (Daverdisse) n'attendaient pas de cadeau de la part de Geoffrey Lallemand. Ou alors si, comme d'habitude, un parcours fait par un pur traileur pour des purs traileurs.



Le difficile Trail de La Roche à Minguet a eu lieu samedi en fin de journée. Avec à sa tête Geoffrey Lallemand, qui aime à offrir un parcours ardu. Ce dernier leur a toutefois fait une fleur, vu les conditions climatiques de ces derniers jours, en supprimant de la carte la traversée de rivière.



Mais il fallait bien une contrepartie, notamment, avec un 32 km devenu presque 35 km. Et le 26 km 29 km. Et même... 35 km pour nombre d'entre eux, qui ont été distraits à la bifurcation des deux principales distances.





Le difficile Trail de La Roche à Minguet a eu lieu samedi en fin de journée. Avec à sa tête Geoffrey Lallemand, qui aime à offrir un parcours ardu. Ce dernier leur a toutefois fait une fleur, vu les conditions climatiques de ces derniers jours, en supprimant de la carte la traversée de rivière.Mais il fallait bien une contrepartie, notamment, avec un 32 km devenu presque 35 km. Et le 26 km 29 km. Et même... 35 km pour nombre d'entre eux, qui ont été distraits à la bifurcation des deux principales distances.

Dont les quatre leaders à ce moment de la course, parmi lesquels Romain Debry, qui a ensuite fait le trou et a escaladé en solo la dernière difficulté, le trou de mine.





Pour sa part, bel et bien inscrit sur 32 km, François Reding s'est adjugé la victoire sur cette distance. Johan Goubau et Noé Bartiaux l'ont imité, respectivement sur 14 km et 6 km.





Chez les dames, les lauréates se nomment Mandy Dammekens (32 km), Anaïs Gagnard (26 km), Géraldine Cornet (14 km) et Marjorie Ceinos (6 km).





Ce n'est cependant pas cette péripétie de la bifurcation qui a empêché une pluie de compliments d'une fois de plus s'abattre sur cette édition 2020 de La Roche à Minguet, dont le premier départ de jour a aussi plu, tout comme la suite sous une pluie d'étoiles parfaitement bienvenue vu le terrain.