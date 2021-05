Une progression qui pourrait donner le tournis de prime abord, mais qui n'aura probablement surpris personne au sein de l'entourage de la médaillée de bronze du dernier cross national. "Je sens que je peux encore l'améliorer, glissait même une Lucie Grandjean toute souriante quelques minutes après sa course. Je n'ai pas dû puiser au fond de moi-même pour réaliser ce chrono. Je me rapproche des minima pour les championnats d'Europe U20. Ils sont établis en 4.22.00. Je vais tout faire pour m'en rapprocher le plus possible."



Déterminée, la jeune athlète sera de nouveau présente sur la piste d'Oordegem la semaine prochaine pour tenter une nouvelle fois de battre son record personnel.

Record personnel aussi pour Corentin Louis



Notons également la performance de Corentin Louis ce samedi aux Pays-Bas. Présent au Next Generation Athletic de Nimègue, l'athlète du Distance Running Project a battu son record personnel sur 3000 mètres en réalisant un chrono de 8:14.61. Un temps qui prouve que l'affilié de l'AC Dampicourt a retrouvé son meilleur niveau ces dernières semaines puisque son précédent record datait du 14 avril 2016. Un chrono alors réalisé en Indoor, du côté de Nashville, aux USA.

Pour son premier 1500 mètres de l'année, Lucie Grandjean avait choisi la Flanders Cup d'Oordegem pour retrouver sa distance de prédilection. Après avoir battu par deux fois son record personnel sur 800 mètres, d'abord à Bertrix (2:10.00), ensuite aux Championnats LBFA de Mouscron (2:09.29), l'athlète de l'ACBBS entendait bien marquer le coup ce samedi.Aux côtés d'une concurrence internationale, la coureuse de l'ACBBS ne s'est pas démontée malgré un départ très rapide, voyant notamment un trio de tête se détacher du peloton après seulement 500 mètres. Derrière, Lucie Grandjean prendra même ses responsabilités en décidant de tirer le second groupe. Avec brio puisque la coureuse de 18 ans va exploser son record personnel, acquis en août dernier aux championnats de Belgique, de 5 secondes, établissant par la même occasion un nouveau record provincial sur 1500 mètres en 4:26.01.