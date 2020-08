C’est sans doute cela être perfectionniste. Malgré la qualification de son équipe face à Bastogne, le gardien d’Oppagne regrettait le but encaissé des œuvres de ce diable de Kevin Guillaume via une amortie en mouvement et une frappe instantanée dans la lucarne opposée.



"Je ne saurai jamais si en me détendant, j’aurai pu ou non dévier ce ballon, expliquait Aloïse Reichert. (...-

"Je ne saurai jamais si en me détendant, j’aurai pu ou non dévier ce ballon, expliquait Aloïse Reichert. Sa frappe est tellement immédiate que je suis resté sans réaction. Cela me rappelle ce but que j’ai encaissé face à Geel en D1B lorsque j’avais défendu les buts de l’Excelsior Virton."