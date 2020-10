Leur coach, c’est Gauthier Remacle, l’ancien joueur du Standard et de Charleroi. Il suit cette équipe depuis quatre ans. Il est ravi de la décision qui a permis à ses gamins de poursuivre. “Les jeunes ont besoin de bouger, de faire du sport. C’est important aussi pour leurs parents. Cela fait du bien de se trouver au bord du terrain.” Le contexte est évidemment particulier. “Avec la fermeture des buvettes et des vestiaires, c’est un peu plus compliqué. Ne pas pouvoir prendre sa douche après un match de foot, c’est ça le plus difficile.” Les gamins arrivent donc au stade déjà en équipement. “Ils mettent leur maillot le long du terrain, dehors, par cinq degrés. On s’adapte ! On a la chance de pouvoir jouer alors, on en profite.”

Une fois le match terminé, on repart dans la voiture dans l’état dans lequel on est. Heureusement, les terrains ne sont pas encore trop gras. “Pour nous, ça va parce que nous jouons à domicile et que nous habitons à cinq minutes du terrain. Pour l’équipe en déplacement, c’est déjà plus compliqué. Aujourd’hui, c’est Marloie, ils ont quand même un peu de route.”

Durant la saison des interprovinciaux, les équipes de Givry effectuent de longs déplacements à Waremme ou encore La Calamine.“Parfois, nous avons quasiment une heure et demie de route.” Il faudra donc plus que jamais veiller à ce que les jeunes ne prennent pas froid. “Ce n’est pas évident et on a un peu l’impression que l’on risque d’attraper d’autres maladies. Les enfants sont mouillés, ne peuvent pas se doucher et risquent peut-être une bronchite.”

Le leitmotiv, c’est qu’il faut s’adapter. Mais des questions subsistent. “Est-ce que le virus circule moins chez les plus jeunes ? Pourquoi avoir autorisé les matches uniquement jusqu’aux U16 ? C’est dommage pour les plus grands. Ces ados ont besoin d’avoir des matches de football. Se retrouver chez eux à jouer à des jeux vidéo, ce n’est pas forcément une bonne idée.”

Les entraînements sont maintenus. Ils sont adaptés. “Nous essayons au maximum d’éviter les contacts. Nous n’avons pas le choix. Nous pensons que nous avons de la chance. Le mot d’ordre, ce week-end, était de prendre du plaisir. Il faut se rendre compte de la chance que nos joueurs ont de la chance de jouer et de s’entraîner. Beaucoup rêveraient d’être à leur place.”

À Givry, on craint toutefois un nouvel arrêt de la compétition. Ce serait un coup dur.





“C’était peut-être le dernier match”

Samedi matin, Noan a participé à la nette victoire de son équipe face à Marloie (7-0). Il a savouré cette rencontre. “Papa et maman m’ont dit de bien en profiter, que c’était peut-être notre dernier match avant un bon moment.”

Malheureusement, le foot est menacé même chez les plus jeunes. Le comité de crise de l’ACFF se réunira lundi pour évoquer cette question. “Actuellement, nous sommes bien contents que nos enfants puissent continuer leur activité sportive”, explique Jonathan, le papa d’un joueur. “Le contexte est évidemment très particulier. La buvette et les vestiaires, c’est important pour la cohésion du groupe. Il faut également penser aux clubs qui sont privés des rentrées non négligeables de la buvette. La période est compliquée. Il faut prendre son mal en patience. Il faut espérer que cette situation ne soit que temporaire.”

Jonathan n’est pas forcément optimiste pour la suite. “Il faut voir comment ça va évoluer et si nos enfants pourront continuer à jouer au football.”