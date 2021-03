Virton va-t-il obtenir sa licence pour retrouver le foot pro l’année prochaine ? On n’en sait encore rien. Mais Patrice Waltzing est confiant. On fait le point avec le principal intéressé.

Patrice Waltzing, vous venez de faire votre entrée au conseil d’administration de l’Excelsior Virton, comment se sont noués les contacts ?

“Dans le cadre de ma vie professionnelle, je connais Flavio Becca depuis longtemps. C’est quelqu’un que j’apprécie. J’aime son côté entrepreneur et passionné. Quand il a eu cette idée de reprendre Virton, nous avions déjà discuté du club, mais je n’avais pas, à l’époque, l’envie de rentrer dans le conseil d’administration parce que mon travail ne le permettait pas. Je n’avais pas de temps à consacrer au club. Depuis un an et demi, je suis en semi-retraité. Je travaille toujours, mais seulement deux jours par semaine. Nous discutions avec Flavio et quand il m’a dit qu’il cherchait un administrateur supplémentaire. Je me suis dit pourquoi pas.”

Quelles sont vos motivations ? (...)