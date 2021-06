© Mathys Raskin Par contre, au niveau du staff, l'encadrement du noyau a été relifté dans son intégralité à l'exception de l'indéboulonnable Éric Picart. Si Randy N'Zita avait été annoncé dans un premier temps comme T2, ce dernier ne sera pas le seul à occuper cette fonction. En effet, Philippe Gouillier (voir photo) débarque comme entraîneur adjoint en provenance d'Autelbas. Il devrait cependant concilier ses deux fonctions la saison prochaine.

© Jean-Marc Lannoy Enfin, si le fidèle entraîneur des gardiens Fabien Hamel est parti à Habay-la-Neuve durant l'entre-saison, il a déjà été remplacé par Jean-Marc Lannoy (voir photo).

© Jean-Marc Lannoy



Les hommes d'Éric Picart vont désormais s'entraîner à raison de deux séances par semaine jusqu'à la fin du mois de juin, avant d'observer un repos d'une dizaine de jours.

Si les Givrytois s'étaient déjà retrouvés à l'occasion de deux séances ces deux dernières semaines, ils ont lancé pour de bon leur reprise en vue de la campagne 2021-2022 ce samedi. 15 joueurs se sont présentés ce matin à cette première séance officielle. L'occasion de voir à l'oeuvre quelques nouvelles têtes, à savoir Guillaume Déom, Guy-Serge Seaba et Mathys Raskin (voir photo). Pour rappel, dans le sens des départs, David Sylla (Jodoigne), Rui Fortes Gomes (Noorden) et Arnaud Bouche (Rochefort) ont quitté le club durant le mercato. Bonne nouvelle pour les Canaris, Florent Devresse portera bel et bien la vareuse givrytoise cette saison. Sans surprise, Givry a donc décidé de miser sur la continuité pour son groupe 2021-2022.