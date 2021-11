Avant de s’imposer sur 10 km en 34.57 samedi dernier lors de la "DeuLux Lauf", à Langsur, près de Trêves (Allemagne), Juliette Thomas avait participé à une manche de CrossCup voici quinze jours. Sauf que cette fois, l’athlète de Dampicourt avait décidé de s’aligner sur le cross long.

"En plus, c’était dans le sable donc ce n’était pas spécialement évident, sourit Juliette Thomas. L’an dernier, j’ai couru énormément de cross courts j’avais envie de découvrir autre chose. Et franchement j’ai bien aimé. Pour l’instant, je préfère d’ailleurs m’aligner sur une plus longue distance. Ce n’est pas du tout la même manière de courir. Dans un cross long, tu peux gérer ta course et voir comment cela va se passer."