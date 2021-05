Robin Bodart n’avait plus sauté en longueur depuis 2019, et pourtant, samedi matin, le Baudet était au sommet de son art dans cette discipline. Une semaine après avoir amélioré son record personnel à la perche à l’occasion d’un meeting interne, l’athlète de l’ACBBS, il a enchaîné avec brio aux championnats LBFA de Mouscron. Avec un saut à 7m38 et un second à 7m39, il a amélioré son record personnel par deux fois, décrochant ainsi la première place à la longueur.

“Petit bémol, le record n’a pas (...)