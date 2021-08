C’est un véritable exploit qu’ont accompli Julien Ponsard et Romain Debry. Un double exploit même, puisque non contents de venir à bout de l’Ironbike, en Italie, l’une des courses VTT par étapes les plus exigeantes au monde, ils ont inscrit leur nom à son palmarès en duo.

Huit jours, et autant d’étapes durant, ils ont traversé les hauts massifs du Piémont, du nord au sud, soit 700 km et 27 000 m de dénivelé positif.

“Il y avait un prologue de 20 km, puis 7 étapes, précise Julien Ponsard. On savait que ce serait très dur. On y allait sans se mettre de pression. On démarrait chaque jour à 7h30, et ne rentrait pas au bivouac suivant avant 18 h. Mais au terme de la 3eétape, on s’est retrouvé (...)