Au National, le premier a été battu d’un dixième, la deuxième au nombre d’essais.

L’attente a été longue, très longue. Les yeux rivés vers le tableau d’affichage, Romain Otjacques et son coéquipier du SMAC, Raphaël Kapenga attendent que les temps de cette finale du 60m des championnats de Belgique tombent.

Finalement, les chronos s’affichent et le couperet tombe. Otjacques est battu pour… 1 tout petit dixième. Et ce sont les cinq premiers de cette course qui se retrouvent en quatre centièmes. Du jamais vu.

"C’est dur de