Rulles a été battu par un Huy plus fort et est éliminé de la Coupe AWBB Luxembourg Ménagé Loïc © Ménagé

Face à Huy, les Rullotes n’ont pas su jouer leur jeu habituel et sortent de la Coupe AWBB, battues 46-70.



Première défaite de la saison à domicile pour Rulles qui a vu son parcours en coupe AWBB se terminer. Face à une équipe de Huy qui survole l’autre série de R2, avec cinq victoires en autant de sorties, les Rullotes ont cruellement manqué de précision et ont multiplié les mauvais choix des deux côtés du terrain. "Nous sommes tombés contre une équipe plus forte que nous, racontait Mathieu Fivet. Dans beaucoup de domaines, cette équipe était supérieure. (...)