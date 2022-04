Si Rulles était un peu dans le creux depuis quinze jours, les filles de Mathieu Fivet ont remis les pendules à l’heure en allant s’imposer largement à Fleurus. Une victoire qui coïncidait avec le retour d’Elodie Jacob dans le groupe. Alors, simple coïncidence ou bien l’ancienne libramontoise est-elle indispensable en Gaume. "Il y a un Rulles avec Elodie Jacob et un Rulles sans Elodie Jacob", commente Mathieu Fivet "On l’a bien vu ce dimanche. Elodie ne marque pas énormément, mais elle amène quelque chose en plus à l’équipe. Ce qu’elle apporte ? Elle amène sa hargne, sa combativité, son agressivité. Quand elle est présente, les joueuses sont relâchées, en confiance, elles osent plus. Il suffit de voir nos statistiques. Nous mettons 78 points, soit quasiment trente de plus que face à Arlon voici quinze jours alors que les Arlonaises n’étaient pas plus fortes que Fleurus. Mais Elodie est là donc les filles prennent leurs shoots." (...)