Luxembourg Rulles fait craquer Habay sur le fil Florent Maron

Vendredi soir, dans le derby en P1 hommes, Rulles a fait un pas de géant vers les playoffs en dominant Habay 72-63.



Durant 38 minutes, les deux formations se sont tenues de très près. Rulles rentre mieux dans sa partie grâce à Tinant (5-1) mais Bodarwé réagit en plantant 8 points en quelques minutes (9-8). Si Schloremberg met Habay aux commandes à la 10’ (15-19), Henriot inverse la tendance dans le second quart-temps (29-23). Tinant, auteur de quinze points en première période, creusera l’écart (37-30) avant la pause. Denis Lambert, d'une nouvelle bombe, fera 40-34 au moment de regagner les vestiaires.



Ce chassé-croisé se prolongera jusqu’à deux minutes de la fin de la rencontre. Déjà décisif à l’intérieur, c’est à l’extérieur que Henriot met un premier coup de massue aux Habaysiens (63-58). Schloremberg, avec la planche, l’imite et permet aux Noir de continuer à y croire (65-63). La jeune garde rullotte va ensuite faire exploser la défense habaysienne à distance. Thomas, à 60 secondes du terme, fait lever la salle à trois points (68-63) avant que Maxence Henriot ne tue tout suspense dans la foulée (71-63). Finalement, Rulles s’imposera 72-63.



Un succès des plus précieux pour Rulles qui se rapproche inexorablement des playoffs en sécurisant sa quatrième place. Habay, de son côté, pourrait voir Musson revenir à sa hauteur demain après-midi.



Score par quart-temps: 15-18, 25-16, 12-20, 20-9.