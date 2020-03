Rulles reçoit son voisin d’Habay pour un derby entre deux formations du top 4.

Après deux lourdes défaites enregistrées coup sur coup, d’abord à Bertrix en championnat, ensuite face à Libramont en Coupe, Rulles doit désormais se reprendre au moment d’aborder la dernière ligne droite en vue des playoffs. D’autant plus que les Gaumais ont réalisé la bonne opération le week-end dernier, et ce, sans jouer, puisqu’Athus a été surpris à domicile par Neufchâteau C. "C’est une saison spéciale cette année, tout le monde peut battre tout le monde, estime Louis Tinant, pivot de Rulles. C’est vrai que ce résultat fait nos affaires puisque nous reprenons les cartes en main. Malgré tout, nous sommes dans une phase un peu plus délicate, nous devons l’accepter. Nous avons procédé à quelques remises au point en interne. C’était le moment de se poser les bonnes questions. Nous devrons faire preuve de caractère ce soir."

En novembre dernier, les Rullots avaient infligé aux Habaysiens leur première défaite de la saison. Si la rencontre promet d’être des plus serrées, ce sera également l’occasion pour Louis Tinant, Denis Lambert et Nathan Claude de retrouver certains de leurs anciens coéquipiers. "C’est l’un des charmes de la P1. C’est toujours agréable de retrouver du monde, affirme Louis Tinant. J’espère que toute l’équipe sera aussi motivée que nous le sommes à l’idée de recevoir Habay. D’autant plus que notre jeu peut contrer celui de notre adversaire. Les Habaysiens ne sont pas les plus impressionnants dans la raquette, mais ils possèdent une excellente défense. Nous pouvons les embêter avec notre jeu rapide."

Pierre angulaire de l’effectif de Mathieu Fivet, en plus de faire figure de joueur d’expérience dans le vestiaire, Louis Tinant est également un véritable aimant à ballon cette saison. Le pivot tourne a une moyenne de 15 points par match. "D’un point de vue purement égoïste, c’est certain que cette situation est très chouette pour moi. Mais d’un angle plus pragmatique, c’est inquiétant pour l’équipe d’avoir cette dépendance. Il faut que tout le groupe élève son niveau de jeu pour justement ne plus vivre cette situation. Ça passe dès ce soir face à Habay. Selon moi, le pire ennemi de Rulles, c’est Rulles lui-même. Nous devrons avoir le couteau entre les dents. Tout le monde doit en prendre conscience pour faire belle figure dans les playoffs."