Luxembourg Rulles remporte le derby face à un Junior accrocheur Florent Maron



Vendredi soir, Rulles a émergé en fin de rencontre pour empocher trois précieux points dans la lutte pour le maintien.

Défait 68-44 à Péronnes jeudi soir, Rulles se déplaçait vendredi soir au Junior Arlon avec pour ferme intention de se rassurer dans la lutte pour le maintien. D’entrée de jeu, les Gaumaises font 0-4 par Jacob avant que Leblanc et Schmit ne mettent le Junior sur les bons rails en faisant 8-10. Les échanges seront ensuite très partagés. Le score sera de 9-14 à la 10e.



La pivot de Rulles, Jeanne Leboutte, très en vue vendredi soir, creuse ensuite un premier écart significatif pour débuter le second quart-temps (11-18). Les filles de Françoise Métivier ne baissent cependant pas les bras et reviennent dans le coup sous l’impulsion de Leroy en dessous de l’anneau, et de Lemaire en pénétration (17-18). Une bombe d'Octave permet ensuite à Rulles de souffler un peu. Avant la pause, un moment de déconcentration des Arlonaises donne l'opportunité aux Gaumaises de creuser l’écart par l’intermédiaire des cousines Lamouline (22-28). Jacob fixera ensuite les chiffres à 25-32 au moment de regagner les vestiaires.



Pour recommencer la seconde période, alors que les spectateurs présents s'attendaient à voir Rulles s’évader au tableau marquoir, le passage en zone des Arlonaises est payant. Trois paniers de la pivot Maîtrejean ainsi qu’une bombe de Charlotte Leblanc inversent la tendance (36-37). Quelques instants plus tard, Simonet égalisera à mi-distance (38-38). Moment choisi par Justine Baguette pour sortir de sa boîte. Montée au jeu, l’ailière plante deux paniers à trois points coup sur coup pour donner une bouffée d’oxygène à ses couleurs (41-46). "On the buzzer", Leboutte, une nouvelle fois, permet à Rulles de conserver 7 points d’avance à la demi-heure (43-50).



Le Junior Arlonais tentera le tout pour le tout dans le dernier acte. Schmit, Leroy et Maîtrejean se relayent ainsi dans la raquette gaumaise pour revenir à 1 point des filles de Gaëtan Cornet à la 35e (51-52). À l’expérience, Rulles profitera des pertes de balles arlonaises pour s’envoler dans les dernières minutes de la rencontre et s’imposer sur un score sévère de 54-65. Un 6 ème succès qui permet aux Jaunes de prendre leurs distances avec la zone de relégation afin d’aborder sereinement leurs rencontres importantes face à Bouge et Braine. Du côté du Junior Arlonais, le maintien semble désormais hors de portée de la très jeune équipe de Françoise Métivier. La moyenne d’âge des filles du Junior était d’ailleurs de 17 ans, à l’exception de l’expérimentée capitaine Stéphanie Debuisson.